Secretário mata a mãe e comete suicídio após estuprar sobrinho autista

Thiago Felipe de Souza Avanci, de 39 anos, professor de Direito e Secretário de Modernização e Transformação Digital do Guarujá, no litoral de São Paulo, cometeu suicídio após matar a mãe e o cachorro. Tudo ocorreu porque a família descobriu que ele abusou do sobrinho, um garoto autista de 17 anos.Ele chegou a ser exonerado do cargo e vinha sendo investigado pelos abusos.

Na noite de terça-feira (17.set.24), a Polícia Civil estava a caminho da casa dele para cumprir um mandado de busca e apreensão quando soube dos disparos de arma de fogo no imóvel. Chegando lá, a equipe encontrou os corpos dele, da mãe e do cão.As informações indicam que há aproximadamente 15 dias o sobrinho relatou dores à psicóloga, que, diante das suspeitas de estupro, repassou a situação aos pais.

Dias depois, Thiago entregou à irmã, mãe do menino, um envelope com alguns documentos para transferir a posse de um carro.Junto com a documentação havia um pen-drive. Thiago tentou reaver o pen-drive, mas, diante das suspeitas, a cunhada decidiu checar o conteúdo e acabou encontrando vídeos dele estuprando o sobrinho.

O conteúdo sugeria que os abusos vinham ocorrendo há mais de um ano.A Justiça foi acionada e, ao tomar conhecimento, Thiago decidiu se matar; mas antes, matou a mãe e o cachorro da família. No local, foram apreendidos uma arma, celulares e outros objetos. O caso é investigado como homicídio e suicídio.