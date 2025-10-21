Será que tem bala?: Menor fingiu ataque após matar amigo com espingarda em MS

A Polícia Civil informou nesta 3ª feira (21.out.25) que o adolescente de 15 anos apreendido por matar o amigo Vinícius de Souza Reis da Rosa, de 16 anos, tentou inicialmente simular que o disparo havia sido feito por terceiros. O caso ocorreu na noite de 2ª feira (20.out.25), em uma residência na Rua Santa Catarina, bairro Centro Educacional, em Nova Andradina.

Segundo a investigação, o menor alegou, no primeiro momento, que um carro prata teria passado pela frente da casa e efetuado o disparo. A versão foi desmentida após a arma usada no crime, uma espingarda calibre 32 pertencente ao pai do adolescente, ser encontrada enterrada nos fundos do imóvel. Confrontado com os fatos, o menor confessou que ele próprio havia atirado.

O disparo atingiu a cabeça de Vinícius, que morreu ainda no local. O autor afirmou que apontou a espingarda para o amigo e perguntou: “será que tem bala?”, acreditando que a arma estivesse descarregada. O cartucho deflagrado foi recolhido pela perícia.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Perícia Criminal e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. O adolescente foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao homicídio simples e ouvido na presença da responsável legal. A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias do caso e a origem da arma.