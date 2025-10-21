Adolescente mata amigo com tiro na cabeça ao testar espingarda em MS

Um adolescente de 16 anos, identificado como Vinícius de Souza Reis da Rosa, morreu na noite de 2ª feira (20.out.25) após ser atingido por um tiro na cabeça, no bairro Cristo Rei, em Nova Andradina.

Segundo informações do Jornal da Nova, o disparo foi feito por outro menor, que confessou ter manuseado a espingarda calibre 32 para verificar se havia munição. A arma foi localizada nos fundos da residência onde ocorreu o fato.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas, mas a vítima já estava sem vida. A Polícia Militar isolou o local até a chegada da perícia.

O adolescente foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao homicídio. O caso segue sob investigação.