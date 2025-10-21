MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
21 de outubro de 2025
Campo Grande 26ºC

TRAGÉDIA

Adolescente mata amigo com tiro na cabeça ao testar espingarda em MS

Vinícius de Souza Reis da Rosa chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Adolescente foi morto com tiro de espingardaAdolescente foi morto com tiro de espingarda - Reprodução/Jornal da Nova
A- A+

Um adolescente de 16 anos, identificado como Vinícius de Souza Reis da Rosa, morreu na noite de 2ª feira (20.out.25) após ser atingido por um tiro na cabeça, no bairro Cristo Rei, em Nova Andradina.

Segundo informações do Jornal da Nova, o disparo foi feito por outro menor, que confessou ter manuseado a espingarda calibre 32 para verificar se havia munição. A arma foi localizada nos fundos da residência onde ocorreu o fato.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas, mas a vítima já estava sem vida. A Polícia Militar isolou o local até a chegada da perícia.

O adolescente foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao homicídio. O caso segue sob investigação.

Leia também

• Greison é assassinado a tiros de espingarda durante a festa de noivado da filha

• Armado, jovem tropeça e espingarda dispara contra o seu próprio abdômen

• Contratado para levar R$ 830 mil e drogas e espingarda é preso em ação conjunta no MS

Reportar Erro
MS Noticias no Google News