Servidor é preso após desviar mais de R$ 5 milhões de prefeitura em MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu nesta 2ª feira (20.out.25) um servidor público suspeito de desviar mais de R$ 5 milhões dos cofres da Prefeitura de Inocência. A prisão preventiva foi cumprida pela equipe da Delegacia local em conjunto com a Delegacia de Paranaíba, após mandado expedido pelo Poder Judiciário.

Segundo a investigação, M.B.M.A., de 34 anos, é apontado como responsável por movimentações financeiras atípicas identificadas nas contas da Prefeitura, com valores que inicialmente pareciam irrisórios, mas que cresceram até atingir cifras milionárias. A conduta levou a Administração Municipal a acionar o Ministério Público e a Polícia Civil.

Durante a manhã, os policiais realizaram buscas na residência do investigado e também na Câmara Municipal. M.B.M.A. não foi encontrado em casa, mas após diligências, a equipe descobriu que ele havia fugido em direção ao estado de São Paulo. Com apoio da Polícia Rodoviária Estadual paulista, o suspeito foi localizado e preso na Rodovia Euclides da Cunha, em Jales (SP). Ele deve ser recambiado para Mato Grosso do Sul após a audiência de custódia.

A Prefeitura de Inocência confirmou em nota oficial que detectou o desvio por meio de investigações internas e afirmou que agiu com total rigor desde as primeiras evidências do crime. O Executivo instaurou uma sindicância interna, acionou a empresa responsável pelos sistemas financeiros, instituições bancárias e notificou o Ministério Público e a Polícia Civil para apuração completa dos fatos e responsabilização dos envolvidos.

O servidor investigado responde pelo crime de peculato e está detido na Primeira Delegacia de Jales, onde aguarda audiência de custódia. Caso a prisão seja mantida, será transferido para MS. As investigações continuam para apurar o total do prejuízo ao erário e eventuais envolvidos.