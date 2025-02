Suspeito arromba porta, invade salão e leva tiro do proprietário em MS

Um homem de 37 anos foi baleado na manhã desta 4ª feira (5.fev.25) após ser flagrado tentando furtar um salão de beleza no Bairro Dom Bosco, em Corumbá. O disparo foi efetuado pelo proprietário do estabelecimento, que aguardava a chegada da polícia.

De acordo com as informações, o suspeito arrombou a porta do salão para entrar no local, sendo capturado pelas câmeras de segurança. O dono do estabelecimento percebeu a invasão e acionou a Polícia Militar.

Enquanto esperava pela chegada dos agentes, o comerciante ficou do lado de fora do salão. No momento em que viu o suspeito tentando fugir, disparou contra ele, atingindo-o na região da cintura.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o ferido para um hospital da cidade. O homem permanece internado sob vigilância policial, mas não corre risco de morte.

O comerciante, que apresentou a documentação da arma de fogo, foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.