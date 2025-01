Testemunhas encontram corpo dentro de saco de lixo na fronteira em MS

Na manhã deste sábado (4.jan.25), um cadáver foi encontrado dentro de um saco plástico, com pés e mãos amarrados, no anel viário de Ponta Porã, cidade localizada na fronteira com o Paraguai, a 315 quilômetros de Campo Grande. Este é o segundo corpo descoberto em condições semelhantes na cidade em menos de dois dias.

De acordo com informações do site Ponta Porã News, o corpo foi avistado por pessoas que passavam pelo local. A vítima aparenta ser um homem que vestia bermuda, mas ainda não foi identificada. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e peritos foram acionados para os procedimentos necessários.

Outro caso parecido ocorreu na tarde de quinta-feira (2), quando um corpo foi encontrado envolto em vários sacos plásticos, abandonado em uma estrada próxima a uma plantação de soja na região da BR-463, também perto do anel viário. Ambas as ocorrências são investigadas.