ACIDENTE DE TRABALHO

Trabalhador leva choque elétrico e tem 74% do corpo queimado em Coxim

Vítima teve queimaduras no rosto, pescoço, tórax e braços

Reprodução/Coxim Agora
Um trabalhador sofreu um grave acidente elétrico na tarde desta 6ª feira (5.set.25), em Coxim, enquanto realizava um serviço a aproximadamente dois metros de altura.

Conforme informações do Coxim Agora, a vítima sofreu queimaduras de terceiro grau em cerca de 74% do corpo, atingindo principalmente o rosto, pescoço, tórax, abdome, braços e mãos.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, apesar da gravidade dos ferimentos, estava consciente e orientado no momento do atendimento. Após receber os primeiros cuidados, Luiz Mário foi encaminhado a um hospital de maior complexidade.

As autoridades investigam as circunstâncias do acidente para apurar como ocorreu a descarga elétrica durante o trabalho.

