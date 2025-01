Trio mata dois jovens e deixa idosa ferida a tiros em Três Lagoas

Dois jovens morreram e uma idosa ficou ferida em ataque a tiros ocorrido na noite de 3ª feira (21.jan.25) na Rua 37, próximo a um bar na Vila Piloto, em Três Lagoas, a 323 quilômetros de Campo Grande.

Os rapazes mortos foram identificados como Kaledy Nogueira, de 21 anos, e Oliver Canhadas, de 18 anos. Ambos foram alvejados por vários disparos e morreram no local, conforme confirmação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A terceira vítima, identificada como uma mulher de 66 anos, proprietária do bar, foi baleada no olho e socorrida por terceiros para uma unidade de saúde. Seu estado de saúde ainda não foi divulgado.

Segundo informações do site Hoje Mais, o ataque foi realizado por três homens em duas motocicletas, que dispararam diversas vezes contra as vítimas antes de fugirem. O motivo do crime ainda é desconhecido.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia e reforçou a segurança no local. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas, que está conduzindo as investigações.