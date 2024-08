Trio trocava rótulos para vender bebidas alcoólicas falsificadas em Campo Grande

A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), prendeu na manhã de 3ª feira (20.ago.24) uma mulher de 38 anos e dois homens, de 44 e 21 anos, acusados de comercializar bebidas alcoólicas falsificadas no bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

As investigações apontaram que, embora as garrafas utilizadas fossem originais, o conteúdo, os selos de identificação e os sistemas de fechamento eram falsificados. Após a descoberta da fraude, a Polícia Civil, com o apoio de um escritório de advocacia representando as empresas exportadoras das bebidas, solicitou a compra de uma amostra para análise. O laudo expedido confirmou a falsificação.

Com a confirmação da adulteração, a polícia obteve um mandado de busca e apreensão, que foi cumprido na operação desta terça. Durante a ação, foram apreendidas 76 garrafas de destilados falsificados, quatro veículos (incluindo uma Hilux, um Prisma, uma van carregada de mercadorias e um pequeno caminhão usado para a distribuição dos produtos no comércio local), além de 14 gramas de maconha e R$ 69.800,00 em dinheiro.

Os produtos, provenientes de descaminho, foram encaminhados à Receita Federal. A Polícia Federal também receberá uma cópia do auto de prisão em flagrante para investigar o crime de descaminho. Os detidos serão apresentados ao juiz de Custódia para as providências legais cabíveis.

A pena para o crime de falsificação de bebidas pode variar de quatro a oito anos de reclusão.