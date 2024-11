Triplo homicida, 'Nego Fi' do PCC é preso tentando 'vida nova' no MS

A Polícia Militar de Ponta Porã, em parceria com o Serviço de Inteligência do Estado do Paraná, prendeu na última 3ª feira (19.nov.24), um homem de 27 anos, foragido da Justiça e suspeito de liderar uma facção criminosa aliada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A prisão ocorreu em frente a um hotel na Avenida Brasil, área central da cidade.

O Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) foi acionado por um policial militar da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Paraná, que monitorava o suspeito, conhecido como “Nego Fi”, desde os estados de Santa Catarina e Paraná.

Ele é apontado como responsável por diversas ações criminosas, incluindo um triplo homicídio em Itapema (SC), uma tentativa de homicídio contra um policial militar da Rotam em Sarandi (PR) e envolvimento em confrontos entre facções rivais, que geraram caos em Santa Catarina.

O suspeito, que admitiu ter fugido do regime semiaberto da penitenciária de Maringá (PR), afirmou que estava há 15 dias em Ponta Porã tentando "começar uma nova vida". Durante a abordagem, ele foi encontrado com dois celulares. Para garantir a segurança, foi algemado e levado à delegacia local sem incidentes ou lesões.

Na delegacia, o homem solicitou ser encaminhado a uma cela controlada pelo PCC, alegando temer por sua segurança pessoal.