Vereadora do PT, Elisane Rodrigues é encontrada morta a facadas no RS

A vereadora de Formigueiro (RS) e técnica de enfermagem Elisane Rodrigues dos Santos (PT), de 49 anos, foi encontrada morta na manhã de 3ª feira (17.jun.25), em uma estrada de terra no município. O corpo estava ao lado de seu carro e apresentava múltiplos golpes de faca, principalmente no tronco e com um corte profundo no pescoço, segundo informou o delegado Antonio Firmino, da Polícia Civil.

A principal linha de investigação aponta que a parlamentar foi atraída ao local por pessoas conhecidas, que teriam cometido o crime. A hipótese de latrocínio foi descartada, pois nenhum pertence foi levado. O caso está sendo tratado como homicídio, e o corpo foi encaminhado para Santa Maria para perícia.

De acordo com o delegado Antonio Firmino de Freitas Neto, "foram feitas várias perícias, e mais serão feitas. Representou-se, junto ao Poder Judiciário, por medidas cautelares e outras diligências". A delegacia da cidade conta com o apoio da Delegacia Regional de Santa Maria. Conforme apurou o G1, a Polícia Civil já tem suspeitos identificados e ainda não descarta nenhuma motivação para o crime.

Elisane era a única mulher entre os nove vereadores da Câmara Municipal de Formigueiro e havia participado de uma sessão legislativa na noite anterior ao crime. Filiada ao Partido dos Trabalhadores, ela era reconhecida por sua atuação em defesa das comunidades quilombolas, da saúde pública e dos direitos das mulheres.

O assassinato causou forte comoção política. O presidente nacional do PT, senador Humberto Costa, declarou. “Quero externar aqui minha dor e minha indignação pela morte violenta de um grande quadro político do PT, a vereadora Elisane Rodrigues dos Santos. Foi assassinada a facadas e, ao que tudo indica, trata-se de feminicídio, em que pese não estar descartada motivação política. É urgente uma investigação rigorosa em mais um crime de ódio contra mulheres. Não vamos sossegar até que esse ato bárbaro esteja esclarecido”.

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também se manifestou. “A violência que atinge mulheres no Brasil, dentro e fora da política, é inaceitável. O feminicídio precisa ser enfrentado com seriedade”.

A secretária nacional de Mulheres do PT, Anne Moura, reforçou a cobrança por justiça. “Ainda não sabemos a motivação desse assassinato, mas esperamos que as autoridades consigam identificar os autores e explicar a motivação deste terrível crime”.

A coordenadora regional da Força-Tarefa de Combate aos Feminicídios da Região Central do RS, Marina Callegaro, destacou. “Ela era uma mulher que enfrentava com coragem o machismo institucional da política e que representava tantas outras mulheres da sua cidade, abrindo caminhos e ocupando um espaço historicamente negado a nós".

A Câmara Municipal de Formigueiro e a Prefeitura decretaram luto oficial por três dias. Elisane foi homenageada em março deste ano com o Prêmio Mulheres de Luta 2025 pela Assembleia Legislativa do RS. Sua trajetória é lembrada por lideranças políticas como um exemplo de resistência e compromisso com a transformação social.