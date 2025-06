Influenciadora é morta com 20 facadas por colega obcecado por ela em SP

A influenciadora digital Taís Bruna de Castro, de 36 anos, foi assassinada a facadas na praça de alimentação de um centro comercial em Jundiaí (SP), no início da tarde da última 2ª feira (2.jun.25). O autor do crime, Cláudio Tosta Elizeu, de 40 anos, trabalhava como auxiliar de limpeza no mesmo local e foi preso após se entregar à Polícia Militar.

O feminicídio ocorreu no complexo comercial conhecido como "Beco Fino", onde tanto a vítima quanto o agressor trabalhavam. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Taís, que almoçava sozinha, é atacada de forma repentina.

Segundo a perícia, ela foi golpeada mais de 20 vezes. Em seguida, o agressor invadiu a sala administrativa do centro comercial, danificando portas, janelas e móveis.

De acordo com informações da Polícia Militar e do depoimento do acusado, Cláudio estava obcecado por Taís, apesar de não haver qualquer relação entre os dois além do ambiente de trabalho. Ele alegou estar apaixonado e afirmou ter cometido o crime por não ter suas tentativas de aproximação correspondidas.

O homem também disse estar insatisfeito com uma recente transferência de setor, o que teria contribuído para o planejamento do ataque, ocorrido após 20 dias de premeditação.

Após o crime, Cláudio se dirigiu à base da Polícia Militar no centro da cidade e se entregou. Em sua mochila, foram encontradas três facas, sendo uma delas usada no ataque. Preso em flagrante, ele passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva.

Taís era conhecida nas redes sociais por compartilhar resenhas literárias e indicações de leitura. A polícia segue investigando o caso, que foi registrado como feminicídio no 1º Distrito Policial de Jundiaí.