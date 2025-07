ITAGUARI (GO) Vicente morre ao cair de parapente durante competição no X-Cerrado 2025 Ele foi encontrado inconsciente, com ferimentos graves, incluindo trauma na cabeça, múltiplas fraturas e dificuldades para respirar

Por TERO QUEIROZ 18/07/25 às 13H46 atualizado em 18/07/25 às 14H01