Vídeo: 'Acorda Mark Lee', grita mãe batendo no peito do filho perfurado de tiros

Um vídeo enviado ao MS Notícias mostra o desespero da mãe de Mark Lee Alves Reginaldo, de 26 anos, ao se deparar com o corpo do jovem perfurado de tiros.

Como mostramos aqui, Mark foi morto por atiradores pouco após às 12h desta 2ª.feira (11.mar.24), na Rua Nefe Pael, no Bairro Nova Lima, em Campo Grande (MS).

Nas imagens, feitas pela câmera de um celular de uma testemunha, aparecem a mãe, o pai e a esposa de Mark, ao lado do corpo da vítima ensanguentada no chão da calçada da oficina ‘Rafinha Motos’.

A esposa, uma jovem morena de cabelos lisos, acaricia a perna direita de Mark, enquanto a mãe, uma senhora que usa camiseta branca, está em desespero gritando: “Acorda Mark Lee, Mark Lee. Acorda!”, grita a genitora. Ao mesmo tempo, o pai do jovem em prantos implora por uma ambulância. “Quem foi? A ambulância não veio”, lamenta ele também em desespero. Veja o vídeo:

Como mostramos mais cedo aqui no MS Notícias, Mark Lee era morador do Alphaville e teria saído do local acompanhado de ‘Rafael’ e ‘Patrick’ – supostos amigos não localizados após o jovem ser assassinado.

Ao chegar na oficina 'Rafinha Motos', no cruzamento da Rua Nefe Pael com a Rua Narciso Dias, Mark foi emboscado por uma dupla de atiradores em uma motocicleta. Foram efetuados 8 disparos, dentre os quais ao menos 4 atingiram o tórax e ombro de Mark, que morreu no local antes da chegada do socorro.

Uma fonte revelou ao MS Notícias que uma ‘corrente de ouro’, avaliada em R$ 50 mil que era usada por Mark, ‘sumiu’ após o jovem ser alvejado. Além disso, o celular da vítima também foi levado. “E não foram os atiradores que levaram, foram os amigos”, garantiu.

Conforme apurado pela reportagem, Mark trabalhava no ramo do comércio de veículos. Ele mantém uma garagem na Vila Margarida. Mark deixa pai e mãe, esposa e dois filhos pequenos.

A polícia trata o caso como homicídio qualificado. As autoridades policiais não haviam anunciado nenhuma prisão até a publicação deste conteúdo.

MATOU NO TRÂNSITO

Há 6 anos, Mark matou o jardineiro Jefferson Moreira, de 37 anos, depois de uma briga de trânsito. Mark respondia ao crime em liberdade e seria julgado no dia 23 de abril.

Vamos lembrar que após um bate-boca, Mark passou sobre Jefferson, no cruzamento das ruas Jerônimo de Albuquerque com Abrão Anache, no Jardim Anache na Capital.