VÍDEO: PM joga spray de pimenta contra manifestantes do PT em ato pela democracia

A Polícia Militar agiu com truculência e utilizou spray de pimenta contra manifestantes do PT (Partido dos Trabalhadores) que participavam do tradicional “Grito dos Excluídos” neste domingo (7.set.25). O ato, em defesa da democracia, da soberania nacional e contra a escala de trabalho 6x1, ocorreu no centro de Campo Grande e reuniu lideranças políticas, sindicatos e trabalhadores de diversas categorias.

A confusão começou na Rua 13 de Maio, entre a Barão do Rio Branco e a Avenida Afonso Pena, quando a PM bloqueou o trajeto do desfile com barreiras e apoio da cavalaria. No momento em que os manifestantes tentavam seguir a marcha, a polícia usou spray de pimenta contra o grupo. Um jato atingiu diretamente o rosto de um militante e foi lançado na direção de lideranças do partido que estavam na linha de frente, como o deputado federal Vander Loubet, os deputados estaduais Zeca do PT e Pedro Kemp, além dos vereadores Luiza Ribeiro e Jean Ferreira.

O ato da PM foi considerado truculento e de caráter censório, já que o “Grito dos Excluídos” é historicamente um protesto político e pacífico. A ação ocorreu no instante em que o grupo protestava contra o governador Eduardo Riedel. Após o incidente, as lideranças do partido conseguiram negociar a passagem com a PM.

Atos em defesa da soberania e do trabalhador

O diretório do PT reuniu sindicatos e trabalhadores para o ato em defesa da soberania nacional, da democracia, contra a escala 6x1, pela taxação dos super-ricos e pelo “não” à anistia a golpistas.

Entre as entidades presentes estavam representantes dos Correios, do MPL (Movimento Popular de Luta), do Sindimassa (Sindicato Intermunicipal dos Empregados nas Indústrias de Massa Alimentícia, Biscoitos, Panificação e Derivados de MS), da CUT (Central Única dos Trabalhadores), do Sinergia/MS (Sindicato dos Eletricitários), do Sinticop/MS (Sindicato dos Trabalhadores na Construção de Estradas e Obras de Terraplanagem), além de representantes do Acampamento Egídio Brunet, entre outros.

O deputado Vander Loubet, que recentemente assumiu o diretório estadual do PT, destacou a importância do ato antes da confusão. “Neste 7 de setembro, queremos, primeiro, sensibilizar e conscientizar o povo brasileiro sobre a importância da democracia e do Estado democrático de direito. Que a gente possa forçar o Congresso a pautar os projetos de interesse do povo, como o fim da escala 6x1, a questão da taxação dos ricos e a isenção daqueles que ganham até 5 salários mínimos, e também outros projetos sociais, como o Minha Casa, Minha Vida e, principalmente, a reforma que o presidente Lula está lançando para ampliar a vida das famílias”, afirmou.

Agamenon do Prado, secretário-geral do PT, ressaltou a necessidade de discutir a escala 6x1 com profundidade. “O trabalhador brasileiro trabalha em torno de 6 dias e só descansa 1. Mas, na verdade, esse dia de descanso não ocorre, porque ele tem que limpar a casa, lavar roupa, pagar boleto, ou seja, ele não tem tempo sequer para dialogar com seus filhos. O debate precisa ser levado a sério, para trazer as conquistas que o brasileiro merece”, destacou.