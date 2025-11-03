MS Notícias

CRIME ORGANIZADO

VÍDEO: Rei do tráfico nas américas se junta ao PCC e anuncia guerra na fronteira

Autoridades brasileiras monitoram movimento de grupos na fronteira

Sebastián Marset, um dos criminosos mais procurados do mundo, apareceu em um vídeo ao lado de líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC), anunciando uma possível guerra no Brasil e nos países vizinhos.

A gravação, feita na Bolívia, mostra o traficante armado, cercado por aliados e bandeiras do PCC, enviando recados diretos a rivais e autoridades.

Marset declarou estar preparado para confrontos: “Hoje posso estar aqui, amanhã no Paraguai, outro dia na Bolívia, outro na Colômbia. Onde for, estamos preparados para fazer guerra com quem for”. A ameaça inclui Erlan “El Colla” García López, seu ex-aliado, e desafia também a polícia.

A aliança de Marset com o PCC teria sido firmada durante sua prisão no Uruguai, transformando sua organização em um braço logístico da facção na rota Bolívia–Brasil–Paraguai–Europa.

As autoridades brasileiras acompanham de perto a movimentação do grupo nas fronteiras, enquanto o Rio de Janeiro enfrenta sua maior ofensiva contra o Comando Vermelho.

 

