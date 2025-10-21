Vídeo: Jonathan é executado e Eduardo leva 6 tiros no pátio do Shopping China

Eduardo Flor Cantaluppi, de 22 anos, sobreviveu a um atentado ocorrido na tarde desta 2ª feira (20.out.25), em Pedro Juan Caballero, na fronteira entre Paraguai e .

Eduardo estava atuando como motorista para Jonathan Medeiro da Fonseca, de 31 anos. Ele haviam acabado de sair do Shopping China e quando estavam entrando na caminhonete vermelha Ford Ranger Raptor — veículo que pertencia a Jonathan — foram interceptados por dois homens, armados, que saíram de um Volkswagen e efetuaram vários disparos.

Jonathan morreu no local antes atingido por pelo menos 16 disparos e ficou caído no estacionamento.

Eduardo foi baleado no rosto, com fratura exposta na mandíbula, além de ferimentos no ombro e no tórax. Mesmo ferido, ele conseguiu entrar em uma caminhonete e procurar socorro. Veja o vídeo abaixo (imagens fortes):

Atingido em áreas não vitais, Eduardo foi encaminhado para um hospital, que inicialmente foi citado como sendo o da cidade de Pedro Juan Caballero, mas essa informação não foi confirmada.

De acordo com apurado pela reportagem, uma equipe médica atendeu Eduardo e além dos ferimento, foi identificada uma pneumonia por broncoaspiração, considerada uma complicação secundária ao ataque.

A Polícia Nacional do Paraguai informou que os criminosos estavam em um Volkswagen Cross branco.

Eles teriam seguido a caminhonete das vítimas até o estacionamento do shopping, onde dispararam a curta distância.

Um carro estacionado nas proximidades também foi danificado pelos tiros disparados na ação.

HISTÓRICO DAS VÍTIMAS

Jonathan tinha antecedentes criminais por estelionato e clonagem de cartões de crédito.

Em 2024, ele teve a candidatura a vereador em Coronel Sapucaia (MS) impugnada pela Justiça Eleitoral.

Apesar de ter recebido votos, eles foram anulados por causa da decisão judicial.

De acordo com as autoridades, Eduardo acompanhava Jonathan desde a cidade de Capitán Bado, que faz fronteira com o Brasil.

As imagens das câmeras de segurança do shopping estão sendo analisadas para tentar identificar os autores do atentado.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e a motivação do crime segue em investigação.

As autoridades não descartam a participação de grupos ligados ao crime organizado da região de fronteira.