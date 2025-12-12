Vídeos: Gangue cerca e espanca rapaz autista em Campo Grande

Luiz Gustavo Pereira de Brito, de 28 anos, foi cercado por um grupo de homens e espancado na madrugada de 4ª (10.dez.25) para esta 5ª feira (11.dez.25), na Rua Macaraí, no cruzamento com a Rua Coronel Zelito Alves Ribeiro, no Bairro Zé Pereira, em Campo Grande (MS).

Conforme apurado pela reportagem do MS Notícias, Luiz é uma pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) Nível 2.

A vítima foi cercada pelo grupo às 00h12 desta 5ª (11.dez), enquanto estava na calçada puxando um carrinho de serviço. "Ele faz bicos, carpe quintais, vende latinhas. Ele é beneficiário do LOAS", explicou uma denunciante, que terá a identidade preservada.

Imagens de câmeras de segurança mostram os rostos dos agressores caminhando pelas ruas pouco menos de uma hora após espancar a vítima. Nas imagens da agressão, o grupo sequer conversa com a vítima, aproximando-se e passando a golpear Luiz diversas vezes com uma garrafa de vidro, além de desferir socos e chutes. O rapaz não reage, apenas encosta o rosto na direção do carrinho para se proteger.

Apesar disso, um dos agressores continua as agressões até derrubá-lo no asfalto, desferindo diversos chutes contra a cabeça de Luiz. Em seguida, os agressores fogem. Imagens obtidas pela reportagem mostram um jovem negro de cabelos descoloridos, rindo todo ensanguentado. A reportagem confirmou que ele foi o agressor que espancou Luiz até derrubá-lo no asfalto.

Veja os vídeos (as imagens são fortes):

POSSÍVEL "MOTIVAÇÃO"

Conforme o Boletim de Ocorrência registrado pelo pai da vítima, Luiz estava catando latinhas próximo à praça do Zé Pereira. Ao dar risada, ele foi questionado por um dos agressores se estava rindo deles. Luiz teria respondido que "sim" e chamado o suspeito de "boca de geleia", momento em que o grupo o atacou e o agrediu. a

SOCORRO E ESTADO DE SAÚDE

Ainda segundo o documento oficial, a vítima foi socorrida por uma mulher que passava pelo local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A equipe encaminhou o rapaz à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Santa Mônica.

Luiz apresenta quadro de saúde estável, apesar de ter sofrido cortes profundos na face e hematomas na região do abdômen.