Vizinhos escutam gritos de socorro e encontram homem morto em rede

Na noite desta 5ª feira (5.dez.24), um homem de 58 anos foi encontrado morto em sua residência no Assentamento São Gabriel, localizado a 45 quilômetros da área urbana de Corumbá.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo foi localizado sentado em uma rede, apresentando sinais de violência, incluindo lesões no supercílio e no joelho.

Uma testemunha relatou ter ouvido gritos de socorro vindos da vítima por volta das 18h. Preocupada, a testemunha chamou o irmão do homem, e ambos se dirigiram ao local. Ao chegarem, encontraram a vítima já sem vida e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou o óbito.

O caso foi registrado como "morte a esclarecer" na 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, e as circunstâncias do ocorrido estão sendo investigadas.