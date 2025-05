Yuri mata Carlos a golpes de foice e manda 'mãe e filho' jogar corpo no córrego

Yuri Nunes Avalo, de 48 anos, matou Carlos Eduardo da Costa, de 36 anos, a golpes de foice, disse o Grupo de Operações e Investigações da Polícia Civil (GOI).

O crime foi descoberto na 2ª.feira (5.mai.25) e ocorreu em um barraco na Vila Santo Eugênio, em Campo Grande (MS).

A polícia apontou que o autor, a vítima e duas testemunhas, uma mulher e seu filho, estavam bebendo em um barraco, quando ocorreu uma discussão e troca de ameaças entre o suspeito e a vítima. Então, Yuri foi embora, ficando no barraco apenas Carlos, a mulher e o filho dela.

Por volta das 7h do dia 5 de maio, Yuri retornou ao barraco armado com uma foice. Ele ordenou que mãe e filho saíssem, invadiu o barraco e matou Carlos dormindo em um sofá. "(...) as testemunhas ouviram sons de pancadas e um grito", detalhou a polícia em um trecho do boletim de ocorrência.

Após o crime, mãe e filho foram obrigados pelo suspeito a jogar o corpo de cargos em no Córrego Balsamo, área de mata na Avenida Santo Eugênio, região do Universitário, zona Sul da Capital.

O Corpo de Bombeiros, em conjunto com a perícia, retirou o corpo de uma área de difícil acesso do córrego.

O caso foi registrado como homicídio qualificado (por motivo torpe, emboscada ou recurso que dificulte a defesa) e ocultação de cadáver.