A astrologia confirma: Junho é o mês mais romântico do ano

Junho sempre foi sinônimo de romance no Brasil. Mas neste ano, os astros decidiram colaborar ainda mais com o clima de amor que paira no ar. De acordo com o Astrolink, site e app especializados em astrologia, diversos acontecimentos vão transformar o céu da semana do Dia dos Namorados em um verdadeiro convite para amar e celebrar o amor em todas as suas formas.

Esqueça a ideia de que o amor está restrito ao campo romântico. Em 2025, ele se expande e abraça os vínculos que realmente importam: amizades que viram lar, famílias que acolhem, e aquelas pessoas que torcem pela sua felicidade, mesmo nos bastidores. As relações genuínas ganham terreno fértil para florescer, e é hora de regá-las com presença, cuidado e verdade.

Um céu que convida ao carinho e à presença

9/6: Júpiter entrou em Câncer

Esse é um dos eventos mais impactantes do mês e, talvez, do ano: Júpiter, o planeta da expansão, entra no signo do cuidado e da sensibilidade. Tudo o que envolve cuidado, acolhimento, família e pertencimento ganha força. Laços afetivos ganham mais profundidade e podem florescer lindamente nos próximos meses.

E ainda vem mais por aí:

20/6: Sol entra em Câncer, marcando o início do inverno no Hemisfério Sul, com um chamado ao recolhimento e ao afeto.

25/6: Lua Nova em Câncer, ideal para plantar novas intenções nos relacionamentos e se reconectar com o que faz sentido emocionalmente.

Amar também é escolher, todos os dias

Segundo o Astrolink, esse movimento todo no céu nos ensina que amar não é só sobre sentir. É também sobre decidir, cuidar, estar junto. É sobre dizer "estou aqui" mesmo nos dias difíceis. E mais: é sobre reconhecer quando algo já não nutre mais e ter coragem de se escolher.

Junho pede perguntas sinceras: Que tipo de relação eu estou vivendo? É essa a história de amor que eu quero pra mim?

Se as respostas não combinam com o que o seu coração deseja, talvez seja hora de mudar o enredo. O amor que você sonha também está te procurando. E ele começa quando você entende que merece muito mais do que metades. Em tempos de Júpiter em Câncer, o amor precisa ser casa. Precisa ser raiz, mas também impulso.Relacionamentos que não oferecem suporte emocional tendem a perder espaço. E tudo bem. O primeiro amor sempre deve ser com você. Afinal, o amor verdadeiro não impõe, não controla e não exige perfeição. Ele escuta, sustenta e cresce junto.

Então, neste Dia dos Namorados, celebre:

quem te ama com verdade,



quem vibra com suas conquistas,



quem segura sua mão nas quedas.



E celebre, sobretudo, a sua capacidade de amar com coragem e presença.

