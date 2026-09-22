Gratuito, Pantanal Fashion Experience terá 2 dias na Capital

O Pantanal Fashion Experience 2026 acontece nos dias 25 e 26 de setembro, no Ponto Bar, em Campo Grande (MS), com início da programação às 18h em ambos os dias.

O evento reúne desfiles de moda autoral, atrações artísticas, exposições, gastronomia, artesanato, feira de economia criativa e oficinas, consolidando uma das principais vitrines de moda do Estado. A entrada é gratuita.

A programação está dividida em dois conceitos. Na sexta-feira, 25, o conceito “origem” aborda identidade, território, memória, cultura e autoria, com destaque para a participação da Anarandá, que apresenta o projeto Fênix, baile indígena que traz para a programação referências aos territórios e aos povos originários de Mato Grosso do Sul.

No sábado, 26, o conceito “futuro” trabalha inovação, comportamento, experimentação, diversidade e novas linguagens, com um Sunset com DJs como atividade de pré-evento.

Para o realizador Thallyson Perez, o Pantanal Fashion Experience é uma oportunidade ímpar para a moda autoral no Estado.

“São poucas as oportunidades que os profissionais da área têxtil têm em Mato Grosso do Sul de exporem sua criatividade e seu trabalho. Falta incentivo público e, sabendo disso, nós da iniciativa privada abraçamos os criadores para que eles possam ter um espaço seguro para exibirem suas criações”, afirmou.

Entre as novidades desta edição estão a inclusão de um prato típico preparado por um chef de cozinha, a venda de produtos de artesãos de Mato Grosso do Sul e a realização de um editorial de moda em tempo real: a produção fotográfica, feita por um fotógrafo especializado na recepção do espaço, acompanha a movimentação e os looks apresentados, aproximando o público do processo de criação.

Os desfiles seguem reunindo marcas de moda autoral do Estado, além de uma collab entre artistas independentes que produzem poucas peças ou ainda não têm marca própria — iniciativa que, segundo a idealizadora Nair Gavilan, foi um dos destaques da edição anterior e volta a integrar a programação.

“Este evento foi idealizado há anos e desde 2024 vem sendo realizado em parceria com o Ponto Bar. A nossa intenção é dar vazão aos estilistas e criadores de moda autoral de Mato Grosso do Sul. Temos muitos talentos”, explicou Nair.

A programação também inclui duas oficinas: uma será realizada no Instituto ACIESP, em parceria com o Baiflu, voltada a mulheres em situação de vulnerabilidade atendidas pela instituição; a outra será conduzida por uma artesã indígena e terá como tema a construção de acessórios. O evento mantém ainda parceria com o Comitê de Cultura no Mato Grosso do Sul (CCMS), que prevê o mapeamento de agentes e artistas e apoio para inscrição no Mapa da Cultura.

SERVIÇO

O evento acontece no Ponto Bar, localizado na Rua Dr. Temístocles, 103, Centro. A entrada é gratuita.

*Texto de Thais Pimenta.