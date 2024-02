Após casamento milionário, Tati Barbieri investe 30 mil no carnaval: 'Madrinha'

Para o look com que vai cruzar a avenida, Tati vai desembolsar nada menos do que R$ 300 mil. O acabamento luxuoso das peças explica o valor. Com inspiração na flora da Amazônia, a roupa será construída em pedras e cristais, com penas de seda e técnicas indígenas de costura para aproximar o figurino do enredo, explica Henrique Filho, responsável pela criação e confecção da fantasia.