CULTURA Professora da UFBA vem com oficina “Linguagens do Bufão” à Capital Inscrições seguem até o próximo domingo (10)

A oficina "Linguagens do Bufão" é voltada para atores e bailarinos com experiência Foto: Reprodução/Leo Azevedo

Será ministrado pela atriz, diretora e pesquisadora Joice Aglae Brondani, no Teatral Grupo de Risco em Campo Grande o curso “Linguagens do Bufão”, da Cia. Transborda, entre os dias dias 14 e 15 de fevereiro, contemplado com recursos do Fomteatro (Programa Municipal de Fomento ao Teatro), oriundos da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo).

Com objetivo de investigar o riso que pode estar presente no medo, no caos, no horror, no humor, no grotesco, no sublime e na loucura o curso é voltado para atores e bailarinos com experiência.

Conforme a artista, o curso visa proporcionar aos integrantes meios para acessar mecanismos do riso em suas múltiplas facetas, trabalhar o corpo grotesco, desenvolver as linguagens utilizadas pelo bufão, descobrir uma nova possibilidade física e discurso na construção do corpo e da voz.

No decorrer da oficina, os participantes serão conduzidos através de experiências físicas à busca da carnavalização, da alegoria, da chacota, do escárnio, da ironia, da festa, do humor, da histeria, do terror e da crueldade, pois, junto a pesquisa de Joice, o riso tem sua faceta cruel quando direcionado à exposição de um alvo.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do e-mail: ciatransborda@hotmail.com, até o dia 10 de fevereiro.

Os interessados devem enviar um breve currículo com seus trabalhos e uma carta de intenção. A oficina será nos dias 14 e 15 de fevereiro e os alunos que forem fazer a oficina devem utilizar roupas confortáveis e maleáveis, como as para a prática de esportes ou dança.

Ministrante

Joice é atriz e diretora, formada em Direção Teatral pela UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), em 2000 e, desde então, desenvolve pesquisa acadêmica voltada para a comicidade.

Atualmente é pós-doutora pelos programas de pós-graduação em Artes Cênicas da UFBA (Universidade Federal da Bahia), e Artes da UFU (Universidade Federal de Uberlândia).

Também é professora adjunta da Escola de Teatro da UFBA. Ela fundou a Cia Buffa de Teatro, onde é atriz e diretora e desenvolve pesquisa e trabalhos com a linguagem do bufão. Confira o currículo completo de Joice através do link http://lattes.cnpq.br/9851878324360914.

Os métodos utilizados no curso são baseados em estudos da própria ministrante, desenvolvidos durante seus anos de formação em Máscara (clown, commedia dell’arte e bufão), com conceitos baseados em diversos autores, como George Minois, Léo Bassi, Dario Fo e George Balandier.

Cia. Transborda

A Cia. Transborda é uma companhia de pesquisa e criação teatral idealizada pela atriz Tauanne Gazoso, que busca criar conexões com outras linguagens da cena.

Durante a oficina será iniciado o processo de criação e montagem do espetáculo da companhia, que terá direção e dramaturgia de Joice Aglae e no elenco atuam a idealizadora do grupo, Taunne Gazoso e Jorge de Barros (ator convidado). O espetáculo tem previsão de estrear no final do semestre.

Serviço

O Teatral Grupo de Risco fica na rua José Antônio, 2170, Jardim dos Estados. As inscrições são gratuitas.