CURSO NAS FÉRIAS Trio circense de Londrina chega com oficinas de Acro Duo e Aéreos na Capital Acrobacia em dupla e criação de números para apresentações

Sarau brisa. Número circense: As bailarinas. Foto: Divulgação

Dos dias 02 à 05 de janeiro, das 14 às 17h acontece em Campo Grande a oficina Acro Duo. Com foco para Adágio (acrobacia em dupla) juntamente com oficinas de acrobacia de solo individual e em grupo, expressão corporal e pirâmides humanas.

Estudantes da Escola Municipal de Teatro de Londrina (PR) e integrantes do grupo de teatro, circo e música da Cia Apoema. Nathalia Maluf, de 24 anos e Pedro Maluf, de 26 anos e Murillo Atalaia, de 25 anos, serão os ministrantes das oficinas que serão realizadas na sede do Grupo de Teatro Circo do Mato em Campo Grande. O grupo está oferecendo as oficinas que podem ser feitas de forma separada, ou fazendo as duas o participante ganha 10% de desconto.

De acordo com os artistas dos dias 14 à 25 de janeiro, das 18h30 às 21:30 acontecerá a segunda oficina, essa será voltada para técnicas de aéreos de lona, com práticas de tecido, trapézio e lira. Essa será ministrada por Murillo, que está no Circo do Mato desde 2013, entrou como aluno no projeto Ponto de Cultura e desde então não parou mais. Já participou de trabalhos, eventos, espetáculos sempre com a pesquisa em aéreos. Em 2017 se mudou pra Londrina para estudar na escola de Circo de Londrina e na Escola Municipal de Teatro, fazendo também um curso de ator.

Nathália e Pedro são também estudantes de Circo da Zirkus, ministram oficinas de Circo desde 2015 e já estiveram na Capital. Os interessados que não puderem fazer todos os dias das oficinas podem optar por fazer dias individuais. A oficina será voltada para iniciantes, aqueles que já possuem técnica intermediária e também haverá novidades para os já profissionais.

O curso de férias promete ainda trabalhos com preparações físicas, consciência corporal, sequência de movimentos e quedas. Ainda segundo os artistas, os encontros oferecerão experiências no processo de criação de um número circense.

Serviço

Para oficina de acrobacia em dupla o investimento total será de R$ 120, com certificado de 12 horas. Já para oficina de aéreos o valor investido será de R$ 150, com certificado de 18 horas. As inscrições podem ser realizadas na sede do Circo do Mato, na rua Tônico de Carvalho, número 263, no bairro Amambai. Outro modo de os interessados fazer inscrição é pelo número 992646582, para Acro Duo, ou 991772640 para aéreos e lona.