Economia Colheita do safrinha bate record e chega a 7,2% na região norte do MS

Em sua colheita o milho safrinha avança em Mato Grosso do Sul e chega a com 7,2% de área colhida na região norte, a mais adiantada. A média estadual está em 4,8%, segundo dados divulgados pela Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul).

Na comparação o município Alcinópolis é o mais adiantado. Localizado na região norte do Estado, os produtores de lá finalizaram 20% da colheita até a primeira semana de julho. Em relação às demais regiões do Estado, o sul apresenta 4,8% de área colhida e, na região centro, 2,4 % as lavouras já foram colhidas.

Os dados mostram que no mesmo período da safra passada (2015/2016) já haviam sido colhidos 6,5% a mais do que o atual percentual. Até o momento estima-se aumento de 3,4% de área plantada, passando de 1,74 milhões de hectares para 1,80 milhões de hectares.

Em relação à produção do grão, verifica-se acréscimo de 50,5% (de 6,098 milhões de toneladas na safra 2015/2016, para 9,180 milhões de toneladas na safra 2016/2017) e, ainda, acréscimo de 45,5% de produtividade, com 85 sc/ha na 2ª safra de milho atual.