ECONOMIA Fracassado "megaleilão" do pré-sal no Brasil é arrematado pela própria Petrobras Receita é de R$ 69,8 bi, abaixo dos R$ 100 bi projetados; empresas privadas não deram lances

O esperado leilão de blocos de exploração de petróleo do pré-sal no Brasil, feito nesta manhã (6), pode ser considera um fracasso. Para o mercado, o leilão seria uma mostra do “apetite” dos investidores no Brasil o que não apontou interesse dos poderosos, não no petróleo.

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o governo esperava arrecadar 106,5 bilhões de reais, mas arrecadou 69,9 bilhões, ou seja 65,63% do esperado. Com grande aporte da própria Petrobras, sem investimento expressivo do capital externa. Um “pedacinho” veio dos chineses, que arremataram junto com a Petrobras o primeiro e maior bloco de exploração ofertado, o de Búzios, por 68,194 bilhões.

Sozinha a Petrobras pegou também o lote de Itaipu, por míseros R$ 1,766 bilhão. Já outros blocos não tiveram lances.

Sem concorrência expressiva, a Petrobras ficou praticamente sozinha no leilão, não fosse a pequena participação dos chineses, com quem a Petrobras formou um consórcio com participação de 90% para levar o bloco de Búzios, o maior do leilão. As estatais chinesas CNODC e CNOOC tiveram participação de 5% cada uma no consórcio.

Em entrevista após o leilão, o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, disse estar feliz com o resultado e minimizou a queda das ações, afirmando que a empresa tem condições de realizar o investimento sem aumentar sua dívida.

Localizada na Bacia de Santos, Búzios é considerada a maior descoberta brasileira de petróleo, com reservas que podem chegar a 13 bilhões de barris, quase o mesmo volume que o Brasil tem hoje em reservas provadas.

