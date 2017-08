Economia Indústria de autopeças apresenta recuperação em 2017

Foto: Duda Carvalho

Os últimos dados divulgados pelo Sindicato das Indústrias de Autopeças - Sindipeças sinalizam que 2017 tem tudo para marcar a retomada do crescimento do setor após as dificuldades enfrentadas nos últimos dois anos em função da crise econômica e política que afeta o País.



De acordo com o sindicato, as vendas da indústria de autopeças cresceram 16,3% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, a Pesquisa Indústria Mensal (PIM/IBGE), revela que a produção de peças e acessórios para veículos automotores cresceu 7,5% nos seis primeiros meses do ano, em comparação a igual período de 2016.



Esses números espelham os indicadores verificados em segmentos ligados à indústria de autopeças como a produção de veículos, que cresceu 3,65% no primeiro semestre do ano em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a associação dos revendedores (Fenabrave). No Nordeste, os reflexos puderam ser sentidos na maior procura por estandes para a Feira de Tecnologia Automotiva do Nordeste – Autornor que será realizada de 13 a 16 de setembro, no Centro de Convenções de Pernambuco, no Recife.



Segundo Emanuel Luna, diretor da feira, houve uma maior procura por estantes em 2017, com isso, o evento apresentará mais de 450 marcas expositoras, número 18,4% maior do que a edição anterior. Com isso crescem também as expectativas com relação ao volume de negócios que, este ano, estima-se que deve ficar na faixa dos R$ 42 milhões, contra os R$ 35 milhões da edição passada. Já o público esperado está na faixa dos 40 mil, ou seja, 2 mil a mais do que o registrado em 2015.



Com a expansão este ano, a Autonor consolidará sua posição como maior feira do segmento no Norte e Nordeste. O evento reúne empresas ligadas à indústria da reposição e reparação automotiva, além disso receber um público formado por profissionais e empresários donos de oficina, lojistas e distribuidores do segmento. A cada dois anos, esse público visita a feira para conhecer as novidades nas áreas de peças, assessórios, reparação, manutenção, lubrificantes e tunning.