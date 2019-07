Safra 2019/2020 Mato Grosso do Sul já processou 18,5 milhões de toneladas de cana na safra 2019/2020 Quantidade é 7% maior com relação ao mesmo período da safra passada; efeitos da geada devem aparecer nas próximas quinzenas

A safra de cana-de-açúcar 2019/2020 iniciou o novo ciclo com ritmo adiantado em Mato Grosso do Sul. No primeiro trimestre, a moagem da matéria-prima atingiu 18,5 milhões de toneladas. A quantidade é 7% maior comparado à safra passada, que processou 17,2 milhões de toneladas no mesmo período, segundo dados da Associação de Produtores de Bioenergia do estado (Biosul).

De acordo com o presidente entidade, Roberto Hollanda Filho, condições climáticas contribuíram para o resultado positivo de produção neste período. Com relação à ocorrência de geada em áreas de cana-de-açúcar no Estado no último final de semana, eventuais impactos devem refletir no resultado dos próximos balanços da safra.

“Já sabemos que o fenômeno climático foi mais extenso que o esperado. Neste momento, nossas associadas estão com equipes a campo para levantar informações a avaliar eventuais danos aos canaviais, que devem aparecer, se houver, no monitoramento das próximas quinzenas”, explicou.

Etanol e Açúcar

A produção de etanol hidratado teve aumento de 10%, atingindo 938 milhões de litros produzidos no período acumulado da safra. Em contrapartida, etanol anidro registrou queda de 1,4% na produção, com 233 milhões de litros. No total, foram 1,1 bilhão de litros de etanol produzidos pelo estado (7,6%).

Já a produção de açúcar teve uma leve recuperação neste primeiro trimestre da safra. Foram produzidas 328 mil toneladas do alimento, quantidade 7,6% maior comparado ao mesmo período da safra anterior.

Apesar da recuperação na produção do açúcar, o mix de produção da safra em Mato Grosso do Sul permanece voltada para etanol, com 85% de destinação da cana.