ECONOMIA Preço de cesta básica cai em relação a junho e chega a R$ 420 em Campo Grande O consumidor economizou R$ 8,26 em relação a junho deste ano

FOTO ILUSTRATIVA DA INTERNET Foto: FOTO ILUSTRATIVA DA INTERNET

O preço da Cesta básica de Campo Grande teve queda de 1,93% em relação a junho deste ano. Houve uma economia no valor de R$ 8, 26 ao consumidor sul-mato-grossense. No sétimo mês do ano, o conjunto de treze itens de alimentação, que compõem a cesta, apresentou custo de R$ 420,07.

Os itens que registram queda na Capital foram o feijão carioquinha, banana, farinha de trigo, batata, café em pó, carne bovina, tomate, açúcar cristal, arroz, óleo de soja e manteiga. Segundo a pesquisa, o pãozinho francês apresentou estabilidade no preço (0,0%). O preço médio do produto tem permanecido em R$ 11,23 o quilo há três meses.

De acordo com a pesquisa feita pelo Departamento Intrasindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), Campo Grande é a 9° capital a registrar queda da cesta. As reduções mais expressivas ocorreram em Aracaju (-6,04%) Natal (-4,02%), Rio de Janeiro (3,89%) e Recife (-3,81%).