Atentado terrorista em mesquita religiosa deixa 10 mortos na Nigéria

O dia amanheceu dolorido na Nigéria após o anúncio do atentado que matou cerca de dez pessoas nesta segunda-feira (17), um atentado suicida que foi feito em uma mesquita na cidade de Maiduguri, no nordeste da Nigéria.

Segundo informações preliminares o atentado foi realizado por uma mulher que se sacrificou às 5h30 (horário local, 1h30 em Brasília) durante a hora da oração no sempre muito cheio centro religioso. As informações são da agência de notícias EFE.

Aparentemente, a mulher detonou os explosivos que levava junto ao corpo na porta da mesquita quando os guardas tentavam fazer uma revista de segurança.

Trata-se do quinto atentado terrorista cometido por suicidas em menos de uma semana nesta cidade, alvo permanente do grupo jihadista Boko Haram.

Na quarta-feira passada, morreram 19 pessoas em quatro ataques quase simultâneos realizados também por mulheres, aparentemente integrantes do mesmo grupo.

Nas últimas três semanas, o Boko Haram perpetrou pelo menos 12 ataques terroristas que deixaram 246 mortos, quase uma centena a mais que nos dois meses prévios, e quase todos foram atentados suicidas em grandes núcleos de população, especialmente Maiduguri, capital do estado nordeste de Borno.

Também em Borno, uma pequena cidade foi atacada ontem por milicianos de Boko Haram, que mataram pelo menos 20 pessoas segundo disseram testemunhas ao “This Day”, embora o ataque não tenha sido confirmado por fontes oficiais.

Desde que o presidente da Nigéria, Muhamadu Buhari, jurou seu cargo no final de maio, o Boko Haram intensificou sua campanha de atentados no país, apesar dos avanços da operação militar conjunta entre Chade, Camarões, Níger e a própria Nigéria. (Com EBC, EXAME).