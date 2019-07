Bahia Barragem se rompe e atinge duas cidades na Bahia Segundo a Defesa Civil, uma parte da Barragem rompeu no topo e há outras rachaduras da estrutura que ainda podem ceder

Uma barragem se rompeu, nesta quinta-feira (11), entre as cidades de Pedro Alexandre e Coronel João de Sá, a cerca de 450 km Salvador, no interior da Bahia.

Juntas, as duas cidades têm aproximadamente 35 mil moradores.

Segundo a Defesa Civil, uma parte da Barragem rompeu no topo e há outras rachaduras da estrutura que ainda podem ceder.

Por meio das redes sociais, o prefeito de Coronel João de Sá, Carlos Augusto Silveira Sobral (MDB), pediu para os moradores saírem de suas casas e salvar o que for possível, pois "não sabe ainda das consequências, porque nunca passamos por ela".

O prefeito ainda disse que "desde cedo está monitorando e falando com todos secretários, que estão a postos justamente para tentar amenizar e ajudar no que for preciso".

Escolas do município e e as queadras esportivas já estão disponíveis para receber os moradores, conforme Sobral. A prefeitura também disponibilizou um contado de WhatsApp para emergência.