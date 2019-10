TRÁFICO Caminhoneiro sai de MS com 1 ton de maconha em carga de carne e é preso no RS Ele foi preso a 50 quilômetros do destino final

Droga estava escondida no caminhão Foto: Foto - Divulgação/ PF

Na tarde de quarta-feira (2), homem de 50 anos morador de Mundo Novo, cidade distante 462 quilômetros de Campo Grande, foi preso no Rio Grande do Sul com uma carga de mais de uma tonelada de maconha. A droga estava escondida no caminhão baú que estava carregado com carne.

De acordo com a PRF, equipe fazia operação na BR-285 em Passo Fundo (RS) quando abordou o caminhão carregado com carne. O compartimento de carga estava lacrado, então foi solicitado apoio da Vigilância Sanitária Animal do Rio Grande do Sul, que auxiliou na abertura.

Conforme a polícia, a carga tinha origem em Mato Grosso do Sul e seria entregue em Carazinho, a 50 quilômetros de onde foi apreendida. Na vistoria foram encontrados em um fundo falso vários fardos de maconha, totalizando mais de 1 tonelada da droga.

Além do motorista, dois homens de 25 e 38 anos que faziam serviço de batedor para o caminhoneiro também foram presos. O trio responderá por tráfico de drogas e associação para o tráfico.