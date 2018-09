Tragédia Cerca de 100 migrantes morrem em naufrágio; havia 20 crianças "Os migrantes a bordo eram sobretudo de países da África, como Sudão, Mali, Nigéria, Camarões, Gana, Líbia, Argélia e Egito"

Barcos com imigrantes foram resgatados na costa da Líbia Foto: Folha de PE

Mais de 100 pessoas morreram no naufrágio de um barco de migrantes forçados na costa da Líbia, no Mar Mediterrâneo Central. A tragédia ocorreu no último dia 1º de setembro e foi relatada pela ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF), com base no depoimento de sobreviventes resgatados pela Guarda Costeira do país africano.

Os náufragos foram transferidos a Khoms, 120 quilômetros a leste de Trípoli, em 2 de setembro. Entre as vítimas haveria cerca de 20 crianças, mas apenas dois corpos foram recuperados. Um sobrevivente contou que a Guarda Costeira da Itália foi contatada, mas quando o resgate europeu chegou de avião o barco já havia afundado.

Segundo MSF, a viagem era feita em dois barcos infláveis com mais de 160 pessoas em cada um. "O primeiro barco parou por um problema no motor, enquanto o nosso continuou a navegar, mas começou a murchar por volta de 13h. Éramos em 165 adultos e 20 crianças", disse um sobrevivente.

Ele acrescentou que apenas 55 pessoas de sua embarcação conseguiram escapar. Os migrantes a bordo eram sobretudo de países da África, como Sudão, Mali, Nigéria, Camarões, Gana, Líbia, Argélia e Egito.

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), 73.696 deslocados internacionais concluíram a travessia do Mediterrâneo em 2018, queda de 46,7% em relação aos 138.269 do mesmo período do ano passado. Já a quantidade de mortes ou desaparecimentos caiu de 2.564 para 1.565 (-38,9%). Contudo, a taxa de mortalidade dessas viagens subiu de 1,85% para 2,12%. Com informações da Ansa.