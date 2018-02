Conheça a Força Nacional e entenda em que casos ela pode atuar

Criada em 2004, a Força Nacional é composta, segundo o Ministério da Justiça, pelos “melhores policiais e bombeiros dos grupos de elite dos estados”. Eles passam por um “rigoroso treinamento” na Academia Nacional de Polícia, que abrange desde especialização em crises até direitos humanos.

Atuação

Para obter apoio da Força Nacional, o governador do estado deve fazer um pedido ao ministro da Justiça e Segurança Pública. Se o ministro autorizar, o efetivo parte para o município para apoiar a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros ou os órgãos oficiais de Perícia Forense. Um caso recente é o do Rio de Janeiro, em que as forças locais, a Força Nacional e as Forças Armadas atuaram em conjunto; e do Rio Grande do Norte.

Operações especiais

Também é possível que a força apoie operações de órgãos como a Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal ou do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) ou ministérios e órgãos federais. Um exemplo é o enfrentamento a crimes ambientais na Amazônia