Depressão 'É uma morte em vida', diz Priscila Fantin sobre depressão A atriz comentou que não tinha nenhum sentimento quando enfrentava a depressão

Na vida dos atores e celebridades nem tudo é glamour e festa. Pelo contrário. Não faltam exemplos de famosos que já enfrentaram a depressão: Adriana Esteves, Juliana Knust, Amaury Jr. e Hebe Camargo.Outra vítima, a atriz Priscila Fantin, 34, revelou ter superado o desequilíbrio emocional em 2008 com ajuda do marido. Ela disse em entrevista que "a depressão é uma morte em vida".

Convidada do "Mariana Godoy Entrevista" desta sexta (16), a atriz comentou que não tinha nenhum sentimento quando enfrentava a depressão. "É uma morte em vida. Você não sente nada, nem tristeza, nem raiva, alegria, nada." A atriz afirmou ainda que a atuação e as atividades físicas tiveram grande importância para que ela conseguisse contornar a situação. "O esporte me ajudou muito. Me ajudou a sair da estagnação [...] O teatro também é muito curativo, transformador", disse.

TRAJETÓRIA NA TV

Durante a conversa, a atriz, com mais de 18 anos de carreira, relembrou seus grandes momentos na televisão e explicou por que prefere fazer papéis que destoem da sua personalidade. "Gosto do desafio e de vivenciar coisas que eu não vivenciaria em minha vida", afirmou. Atualmente, ela está em cartaz com a peça "Além do Que os Nossos Olhos Registram", em São Paulo.

Ainda no programa que vai ao ar nesta sexta, a atriz disse se inspirar com o trabalho de Fernanda Montenegro, Antonio Fagundes, Tony Ramos, Claudia Raia, Denise Del Vecchio e Eliana Guttman. "Foram professores e escutava e absorvia muito todas as coisas."

