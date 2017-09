Terrorismo Explosão em metrô de Londres deixa feridos; polícia investiga terrorismo Várias pessoas ficaram feridas após a explosão em um trem que estava parado na estação de Parsons Green

Foto: Daniel Leal Olivas/AFP Photo

Londres, Reino Unido - Várias pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira (15/9) em uma explosão no metrô de Londres, informou a polícia, que investiga um suposto ato "terrorista", o quinto em seis meses no Reino Unido. "No momento sabemos que várias pessoas sofreram ferimentos em uma explosão em um trem que estava parado na estação de Parsons Green", afirma um comunicado da polícia, que considera este um ato "terrorista".

De acordo com uma jornalista do Metro.co.uk que estava no local, algumas pessoas ficaram "muito queimadas". Um vídeo e fotos publicadas por testemunhas nas redes sociais mostram um balde de plástico em chamas. O balde, como os utilizados tradicionalmente para pintura, estava dentro de uma bolsa de plástico e dele saíam alguns cabos. "Nos avisaram às 8h20 (4h20 de Brasília)", informou o serviço de ambulâncias em um comunicado.

De acordo com a nota, as ambulâncias demoraram cinco minutos para chegar ao local. "Mobilizamos múltiplos recursos", afirma o comunicado. Uma testemunha, Richard Aylmer-Hall, de 53 anos, declarou à agência britânica Press Association que viu várias pessoas feridas, pisoteadas no tumulto após o incidente, mas que não acreditava que a explosão tenha ferido alguém diretamente.

O Reino Unido sofreu quatro atentados desde 22 de março e vive em estado de alerta. Na escala de ameaça terrorista das autoridades, o nível é o segundo mais elevado, "severo", que significa que um atentado é "altamente provável".