REPÚDIO OAB protocola denúncia contra Bolsonaro na ONU por incentivo a comemorações do golpe de 64

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Instituto Vladimir Herzog denunciaram o presidente Jair Bolsonaro na Organização das Nações Unidas (ONU) pela recomendação aos quartéis do Exército de que fossem feitas as “comemorações devidas” do golpe militar de 1964, que completa 55 anos no dia 31 de março.

As entidades protocolaram uma petição junto à ONU para que a organização se manifeste sobre a orientação de Bolsonaro. O conteúdo da denúncia, no entanto, ainda não foi divulgado.

Segundo o Blog do Jamil Chade , OAB e Instituto Vladimir Herzog argumentam no documento contra Jair Bolsonaro que “a já frágil transição para a democracia no Brasil está sendo confrontada com uma outra ameaça importante por parte do esforço do Gabinete da Presidência por minar a gravidade das violações em massa perpetradas durante o regime militar".