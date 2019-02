PRÊMIAÇÃO 2019 Oscar confirma que cerimônia não terá apresentador neste ano Hart resolveu deixar o posto depois que tuítes homofóbicos

Cast member Kevin Hart poses at the premiere for "Jumanji: Welcome to the Jungle" in Los Angeles, California, U.S., December 11, 2017 Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/File

Após a polêmica envolvendo o comediante Kevin Hart, a cerimônia do Oscar neste ano não terá mesmo apresentador oficial, confirmou nesta terça-feira (5) o canal ABC, que exibe o prêmio.

Hart resolveu deixar o posto depois que tuítes homofóbicos que publicara no passado foram descobertos.

Na ocasião, ele disse que não queria ser uma distração ao apresentar os troféus e pediu desculpas. De acordo com relatos da imprensa americana, a ABC enfrentava problemas para conseguir substituí-lo.

No lugar de um apresentador, o canal disse que vai dar mais destaque às celebridades que apresentam as categorias.

A última vez em que o Oscar ficou sem apresentador foi em 1989, mas a cerimônia foi bastante criticada na ocasião. Figurões de Hollywood chegaram a escrever uma carta acusando o dueto musical de Rob Lowe e uma atriz vestida de Branca de Neve como "um constrangimento para a Academia e toda a indústria cinematográfica".

Karey Burke, presidente da ABC, disse que "o mistério" envolvendo a cerimônia deste ano tem sido estimulante. Ela contou ainda que o evento este ano deve durar três horas, 30 minutos a menos do que no ano passado.



VEJA A LISTA DE INDICADOS

Melhor filme

"Bohemian Rhapsody"

"A Favorita"

"Green Book: O Guia"

"Infiltrado na Klan"

"Nasce uma Estrela"

"Pantera Negra"

"Roma"

"Vice"

Melhor direção

Yorgos Lanthimos, "A Favorita"

Spike Lee, "Infiltrado na Klan"

Pawel Pawlikowski, "Guerra Fria"

Alfonso Cuarón, "Roma"

Adam Mckay, "Vice"

Melhor atriz

Glenn Close, "A Esposa"

Lady Gaga, "Nasce uma Estrela"

Yalitza Aparicio, "Roma"

Olivia Colman, "A Favorita"

Melissa McCarthy, "Poderia Me Perdoar?"

Melhor ator

Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

Viggo Mortensen, "Green Book: O Guia"

Bradley Cooper, "Nasce uma Estrela"

Christian Bale, "Vice"

Willem Dafoe, "No Portal da Eternidade"

Melhor atriz coadjuvante

Regina King, "Se a Rua Beale Falasse"

Amy Adams, "Vice"

Emma Stone, "A Favorita"

Rachel Weisz, "A Favorita"

Marina de Tavira, "Roma"

Melhor ator coadjuvante

Mahershala Ali, "Green Book"

Richard E. Grant, "Poderia Me Perdoar?"

Sam Elliot, "Nasce uma Estrela"

Adam Driver, "Infiltrado na Klan"

Samwell Rockwell, "Vice"

Melhor filme estrangeiro

"Roma", de Alfonso Cuarón (México)

"Guerra Fria", de Pawel Pawlikowski (Polônia)

"Assunto de Família", de Hirokazu Kore-Eda (Japão)

"Cafarnaum", de Nadine Labaki (Líbano)

"Never Look Away", de Florian Henckel von Donnersmarck (Alemanha)

Melhor animação

"Os Incríveis 2"

"Homem-Aranha no Aranhaverso"

"Mirai"

"Ilha dos Cachorros"

"WiFi Ralph: Quebrando a Internet"

Melhor documentário

"Free Solo", de Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi

"Hale County This Morning, This Evening", de RaMell Ross

"Minding the Gap", de Bing Liu

"Of Fathers and Sons", de Talal Derki

"RBG", de Betsy West e Julie Cohen

Melhor roteiro original

"A Favorita"

"Green Book: O Guia"

"Roma"

"Vice"

"First Reformed"

Melhor roteiro adaptado

"Infiltrado na Klan"

"Nasce uma Estrela"

"Poderia Me Perdoar?"

"Se a Rua Beale Falasse"

"A Balada de Buster Scruggs"

Melhor direção de fotografia

"Roma"

"Never Look Away"

"A Favorita"

"Nasce uma Estrela"

"Guerra Fria"

Melhor direção de arte

"A Favorita"

"Pantera Negra"

"O Retorno de Mary Poppins"

"O Primeiro Homem"

"Roma"

Melhor montagem

"Bohemian Rhapsody"

"Green Book"

"A Favorita"

"Vice"

"Infiltrado na Klan"

Melhor trilha sonora

"Se a Rua Beale Falasse"

"Pantera Negra"

"O Retorno de Mary Poppins"

"Ilha dos Cachorros"

"Infiltrado na Klan"

Melhor canção original

"All The Stars", de "Pantera Negra"

"I'll Fight", de "RBG"

"The Place Where Lost Things Go", de "O Retorno de Mary Poppins"

"Shallow", de "Nasce uma Estrela"

"When A Cowboy Trades His Spurs For Wings", de "A Balada de Buster Scruggs"

Melhor edição de som

"O Primeiro Homem"

"Pantera Negra"

"Um Lugar Silencioso"

"Bohemian Rhapsody"

"Roma"

Melhor mixagem de som

"O Primeiro Homem"

"Pantera Negra"

"Nasce uma Estrela"

"Bohemian Rhapsody"

"Roma"

Melhor figurino

"A Favorita"

"Pantera Negra"

"O Retorno de Mary Poppins"

"Duas Rainhas"

"A Balada de Buster Scruggs"

Melhor maquiagem e penteado

"Border"

"Duas Rainhas"

"Vice"

Melhores efeitos visuais

"O Primeiro Homem"

"Vingadores: Guerra Infinita"

"Jogador Nº 1"

"Christopher Robbin: Um Reencontro Inesquecível"

"Han Solo: Uma História Star Wars"

Melhor curta-metragem

"Detainment", de Vincent Lambe

"Fauve", de Jeremy Comte

"Marguerite", de Marianne Farley

"Mother", de Rodrigo Sorogoyen

"Skin", de Guy Nattiv

Melhor curta documental

"Black Sheep", de Ed Perkins

"End Game", de Rob Epstein e Jeffrey Friedman

"Lifeboat", de Skye Fitzgerald

"A Night at the Garden", de Marshall Curry

"Period. End of Sentence.", de Rayka Zehtabchi

Melhor curta de animação

"Animal Behaviour", de Alison Snowden e David Fine

"Bao", de Domee Shi

"Late Afternoon", de Louise Bagnall

"One Small Step", de Andrew Chesworth, Bobby Pontillas

"Weekends", de Trevor Jimenez