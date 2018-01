Internacional Rússia: 8 crianças e professora são feridas após ataque a escola “Dois criminosos com máscara atacaram uma professora e seus alunos"

Foto: Policiais e equipes de resgate nos arredores do colégio Nº 127 de Perm, na Rússia - 15/01/2018

Oito crianças e uma professora ficaram feridas nesta segunda-feira após um ataque com faca em um colégio na cidade russa de Perm, oeste do país. Segundo a polícia, os dois homens que invadiram a escola já foram detidos.

“Dois criminosos com máscara atacaram uma professora e seus alunos. Como resultado do ataque nove pessoas ficaram feridas por arma branca: a professora e oito estudantes”, afirmou a porta-voz do Ministério de Segurança Territorial da região de Perm.

A professora e um dos alunos, de 16 anos, que foi apunhalado no pescoço, estão em estado grave, informou em comunicado o Ministério de Saúde regional. “Os dois foram internados em um hospital e já estão sendo operados”, diz a nota.

Os demais feridos “sofreram ferimentos superficiais” e foram levados em um hospital infantil. Vários alunos atacados conseguiram fugir para um shopping próximo ao colégio e foram atendidos ali mesmo pelos médicos.