Iraque Sobe para 36 o número de mortos no ataque duplo em Bagdá "As explosões ocorreram de forma quase simultânea e foram feitas por dois terroristas suicidas"

Foto: Reprodução/ EBC

Pelo menos 26 pessoas morreram e 75 ficaram feridas nesta segunda-feira (15) em um duplo atentado em Bagdá, um deles contra um grupo de trabalhadores, informou uma fonte da Polícia iraquiana.

Segundo a fonte, as explosões ocorreram de forma quase simultânea e foram feitas por dois terroristas suicidas, com cinturões explosivos, no começo da manhã na Praça Al Tayaran, no centro da capital iraquiana.

Os terroristas detonaram as cargas que levavam, de forma sequencial, perto de um grupo de trabalhadores que estava na praça.

As forças de segurança se deslocaram para o local e dizeram um cordão policial, enquanto as ambulâncias tiravam os corpos dos mortos e os feridos.

Este é o segundo atentado em três dias na capital iraquiana, após o ocorrido no sábado (13), em que três pessoas morreram e dez ficaram feridas na explosão de um carro-bomba na área de Al Kademiya, no norte de Bagdá.