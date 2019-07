Redes sociais Trump se reúne com influenciadores para denunciar redes sociais Facebook, Google e Twitter, a plataforma preferida do presidente americano, não foram convidados

Foto: O presidente Donald Trump: convite para grupo que tentou emplacar notícia falsa em jornal americano - 13/06/2019 (Leah Millis/Reuters)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, organiza um encontro influenciadores digitais conservadores nesta quinta-feira, 11, na Casa Branca. Para o evento não foram convidados os representantes do Facebook, do Google e nem mesmo do Twitter, a principal ferramenta de comunicação direta do líder americano. Trump quer denunciar um suposto viés anti-conservador nas redes sociais e aliciar os influenciadores, que terão muito trabalho na sua campanha de reeleição em 2020.

Poucos detalhes do encontro foram divulgados pela Casa Branca. Mas Trump valeu-se do não convidado Twitter para elencar os temas a serem abordados: “A tremenda desonestidade, parcialidade, discriminação praticada por algumas empresas”. Ou seja, do Facebook, Twitter ou Google e outros.

Na mesma sequência de mensagens, o presidente americano exaltou as redes sociais ao alegar que elas se tornaram “mais importantes e poderosas” do que a imprensa. Para Trump, a “fake news media”, como ele chama os veículos de imprensa tradicionais, “perdeu tremendamente sua credibilidade” e pode ir à falência nos próximos anos caso não apoie seu projeto de poder.

Além de criadores de memes aliados às ideias de Trump, foram convidadas organizações como a TurningPoint USA, que alega que as universidades americanas são centros de “propaganda esquerdista”, e o Project Vitas.