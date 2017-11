'Alerta mundial' Ufólogos afirmam ataque de ET's contra a Terra em dezembro de 2017 "Grupo de ufólogos, que detectaram um grande número de corpos celestes se aproximando de nosso planeta"

Os ufólogos afirmam ter detectado um grande número de OVNIs que se dirigem para o nosso planeta, informa o portal Gazeta Daily.

De acordo com o grupo de ufólogos, que detectaram um grande número de corpos celestes se aproximando de nosso planeta, os extraterrestres que desembarcarão na Terra irão atacá-la em dezembro de 2017.

Segundo eles uma parte destes objetos, classificados como uma frota extraterrestre alterou sua trajetória. Eles classificam isso como uma estratégia para ludibriar, porque os outros objetos continuam se aproximando da Terra.

Adeptos da teoria da conspiração já perceberam o tamanho dos objetos, a área do maior deles pode medir até 4 mil metros quadrados. As outras naves também possuem grandes dimensões.

Vários ufólogos supõem que os extraterrestres planejam desembarcar e iniciar sua ofensiva na Rússia. Ufólogos se baseiam no fato que os primeiros extraterrestres visitantes da Terra, aterrissaram na região de Yakútia, Rússia e este lugar é familiar para eles.

Ligação com Russos

Foto:Reprodução/Web

Um auto descrito vidente fez uma alegação chocante: Em 2017, alienígenas invadirão a Terra, e a Terceira Guerra Mundial iniciará. De acordo com ele, foi o que a Bíblia e Nostradamus predisseram.

Segundo as alegações feitas pelo vidente T Chase, que gerencia o canal Revelation13 do YouTube, forças extraterrestres estão preparando um grande ataque contra a Terra, e os eventos que levarão ao ataque foram descritos tanto por Nostradamus quanto pelo livro da Revelação.

Em um de seus vídeos, o médium declara ter sido capaz de decifrar as pistas escondidas nas escrituras antigas, o que finalmente o permitiu traçar uma teoria detalhando o iminente castigo.

De acordo com T Chase, um dos grandes catalisadores para o vindouro apocalipse é o presidente russo, Vladimir Putin, o qual ele vê como alguém determinado a começar um terceiro evento de hostilidade global. Uma vez que a Terceira Guerra esteja em andamento, as forças extraterrestres irão interferir, ajudadas por – o próprio Jesus.

Cristo + ET

A coalizão Cristo-ET irá derrotar Putin e então começar a instalar uma nova ordem mundial, na qual a natureza caótica dos seres humanos será lentamente eliminada. T Chase diz que uma tecnologia de alteração de DNA que os alienígenas possuem permitirá fazer com que os humanos se tornem criaturas mais pacíficas e organizadas.

“Os humanos são propensos demais à guerra para que algum dia consigam viver pacificamente”, disse o vidente.

Conclusão vidente

Putin foi profetizado como sendo o arauto do destino fatídico, porque quando ele subiu ao poder vários sinais celestes apareceram. Um número de planetas alinhados na forma de uma cruz, junto com um eclipse solar, deram a este evento todas as marcas de um presságio para tempos de mudanças.

T Chase também citou o livro da Revelação como fonte de informação a respeito da suposta vindoura invasão. T disse:

Se você decodificar Revelação 19, parece como uma invasão de OVNIs. Em Revelação 19:11 está ‘Eu vi o céu se abrir’ e ‘um cavalo branco’, e Revelação 19:14 diz ‘e os exércitos no céu seguiram em cavalos brancos’.

Estou dizendo que os cavalos brancos poderiam ser OVNIs – poderia ser Cristo e sua esquadrilha de OVNIs para derrotar o Anti Cristo na batalha do Armagedom.

T Chase invoca outra metáfora da Bíblia em seu argumento. Ele diz que em Revelação 21 o livro fala de uma Nova Jerusalém, e em sua opinião isto poderia ser visto como uma cidade alienígena, ou nave mãe, sendo transportada de outra dimensão para servir de quartel general alienígena.

Talvez eles irão modificar o DNA humano para fazer-nos mais pacíficos… isto é o que poderia acontecer lá.

Se isto soa muito fora da casinha para ser verdade, seu bom senso ainda está funcionando. A Bíblia pode ser interpretada de várias maneiras e, para ser honesto, esta é uma interpretação característica do Século XXI, um período marcado por receios de invasões alienígenas e tomadas de poder planetário.

Sinais

Mas T Chase alega que os sinais não estão somente presentes na Bíblia, mas também nas escritas de Nostradamus:

Por um longo período um pássaro cinza será visto no céu.

Próximo de Dôle e das terras da Toscana.

Ele segura um galho com flores em seu bico,

mas ele morre cedo demais e a guerra termina.

O médium acredita que o pássaro cinza pode ser um OVNI pertencente aos alienígenas Greys, que aparecerão nos céus sobre a Europa. Outra pista está escondida na Centuria 2, Quadra 70 nas escritas do reputado vidente:

O dardo vindo do céu fará sua extensão.

Mortes falando: grande execução.

A pedra na árvore, a orgulhosa nação restaurada,

Ruído, monstro humano, purgar expiação.

O dardo é sem dúvida um OVNI com capacidades destrutivas e será visto aniquilando milhões, afirma T Chase.

Se for observada as previsões do dia do juízo final para 2016, veremos que nenhuma se realizou. Os textos de Nostradamus e da Bíblia são, no mínimo, ambíguos, e as interpretações podem ser feitas da forma livre.