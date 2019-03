PREVENÇÃO Ações de combate contra a Tuberculose serão intensificadas na Capital

Durante o ano, as atividades de combate são contínuas Foto: ASCOM

Como forma de comemorar o Dia Mundial de Combate à Tuberculose que será neste domingo (24), as Unidades Básicas de Saúde ( UBSs) e da Saúde da Família ( UBSF) de Campo Grande, prepararam para a próxima semana, várias atividades para orientar a população sobre os sinais, sintomas e proporcionar o diagnóstico precoce da doença.

A programação inicia entre os dias 25 e 28, com ações de busca de casos e conscientização da população. Durante o ano, as atividades de combate são contínuas, com o intuito de orientar os usuários do SUS. Na quinta-feira (28), a UBSF Moreninha realiza uma mobilização junto à comunidade na Feira Popular do Bairro, das 16h às 20h. Neste evento, os profissionais da unidade devem promover uma atividade educativa com orientações sobre sinais, sintomas, diagnóstico, tratamento, tratamento e entrega de panfletos.

Dados da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande indicam que foram notificados em 2018, 610 casos da doença. O aumento é expressivo se comparado com ano de 2017, quando foram registrados 297 casos.

A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada pela actéria Mycobacterium tuberculosis ou Bacilo de Koch (BK) que afeta principalmente os pulmões, mas, também pode ocorrer em outros órgãos do corpo.

Neste mês de março, o Programa Municipal de Controle da Tuberculose juntamente com as UBS/UBSF e outros parceiros intensificaram as ações em saúde com o objetivo de mobilizar e orientar a população, a fim de interromper a cadeia de transmissão do bacilo.