Extensão Alunos do CEI confeitam cupcakes feitos de cenoura em oficina sobre alimentos

Alunos do CEI confeitaram os cupcakes durante oficina sobre alimentos Foto: Brenda Oliveira

Os alunos dos níveis I e II do Centro de Educação Infantil São Domingos Sávio — CEI, da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), participaram, na tarde de sexta-feira (20), da oficina “Produção da Saúde e Segurança Alimentar”.

Segundo a Me. Ana Karina Modolo, nutricionista e professora da Católica, a oficina é muito importante para as crianças aprenderem desde pequenas a respeito de cada alimento. “Geralmente os alunos nos ajudam a preparar a massa dos próprios bolinhos e biscoitos, porém, hoje resolvemos trabalhar com as crianças de um a três anos de idade, então, eles apenas colocaram os confeitos”, comentou.

Durante a oficina as crianças puderam confeitar o próprio cupcake de cenoura, recheado com um brigadeiro feito também com a cenoura e granulados coloridos, proporcionando uma interação diferente entre alunos e professoras durante o lanche da tarde.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.