Cidadania Capital enfrenta e supera desafio do déficit de moradias

Com um direcionamento gerencial planejado e audacioso, baseado em conceitos de prioridade inclusiva e otimização de recursos para socorrer as demandas de maior urgência, a administração de Marquinhos Trad começa a tirar Campo Grande de um atraso de quatro anos no combate ao déficit de moradias populares. Por meio de parcerias com os governos estadual e federal, apoio parlamentar e investimentos próprios, o Município entra na metade do segundo ano desse mandato comemorando conquistas concretas para quem sonha com o direito da casa própria.

Há pouco, a Câmara de Vereadores, presidida por João Rocha (PSDB), aprovou por unanimidade dois Projetos de Lei de novos programas habitacionais da Agência Municipal de Habitação (Ehma). Trata-se da implementação de mecanismos para que o Executivo seja autorizado a subsidiar R$ 600 mil reais a 100 famílias. Cada uma delas terá R$ 6 mil de auxílio para dar entrada em financiamento habitacional na faixa de até 1,5 salários mínimos (renda familiar entre R$ 1.600,00 a R$ 2.600,00).

Com isso, a redução do déficit de moradias avança e acelera o processo de cidadania em um de seus conteúdos mais importantes. “O que queremos é concentrar os esforços possíveis e ir além dos limites de investimentos para responder a demanda tão significativa. A escassez de recursos, a crise e os problemas conjunturais não engessam a cidade quando se tem uma gestão estratégica, planejada para que a agenda de inclusão seja preservada e fortalecida”, afirmou Marquinhos Trad.

Atualmente, a EMHA atende famílias em condições de extrema precariedade, na faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal (renda familiar de até 1800 reais). Esta é uma maneira inovadora de contribuir para que o cidadão consiga financiar a casa própria. O sorteio das cotas para financiamento de casas e apartamentos deverá acontecer durante o próximo Feirão Habita Campo Grande, entre os dias 23 e 25 de agosto. O evento criado pela EMHA disponibilizará à população diversos produtos e serviços no segmento da habitação de interesse social.

O outro projeto aprovado pela Câmara Municipal tratou da desafetação da área destinada à construção de mais 288 apartamentos no Bairro Alves Pereira. Segundo o diretor-presidente da Ehma, Enéas Netto, o Residencial Nashville atenderá mais de 1000 cidadãos. O processo de desafetação é necessário para regularizar a área de 20,6 mil metros quadrados a fim de dar prosseguimento do processo para início da construção junto à Caixa Econômica, agente financeiro, a fim de receber o recurso de mais de 50 milhões de reais oriundo do Ministério das Cidades.

Em junho passado, a cidade viveu mais uma experiência de inclusão para quem busca o direito de ter seu próprio teto, com a garantia dada à construção de 40 casas na comunidade Bom Retiro. Marquinhos Trad e o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) entregaram três caminhões com bloco, cimento, canaletas, tijolos, areia e pedra para a construção das residências das famílias que residiam na Cidade de Deus. O prefeito lembrou que a construção das casas é o resultado da harmonia e parceria com o Governo do Estado. “É muito importante a gente devolver à população os impostos que ela paga. É isto que estamos fazendo. Estamos trabalhando com recursos próprios ou com a ajuda dos recursos do Governo”, agradeceu Trad.