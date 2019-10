ACIDENTE Carga de caminhão bate em fios e trecho da Rui Barbosa fica sem luz Aproximadamente duas quadras ficaram sem energia elétrica

Motorista abandonou o caminhão no local Foto: (Foto: Clayton Neves)

Residências e comércios de um trecho da Rua Rui Barbosa, na Vila Glória, em Campo Grande, ficaram sem energia elétrica no início da manhã desta sexta-feira (4). A carga de um caminhão bateu na fiação elétrica e derrubou o disjuntor, causando o apagão.

Segundo o gerente da conveniência Toka dos Amigos, José Adevir dos Santos Júnior, 41 anos, o caminhão, carregado com máquinas agrícolas, seguia pela Rui Barbosa por volta das 7h10, quando na esquina com a Rua Bariri, um dos maquinários bateu na fiação.

O disjuntor do poste acabou caindo e aproximadamente duas quadras ficaram sem energia elétrica. O motorista abandonou o caminhão no local.

Com mais de uma hora sem energia, as bebidas da conveniência começaram a esquentar, além dos gelos e sorvetes derreterem. ''De certa forma é um prejuízo para os comerciantes", disse José. Com a falta de energia, o atendimento em um posto de gasolina na região também ficou suspenso.

A Energisa foi acionada e uma equipe está no local.