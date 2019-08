ACIDENTE Carro desgovernado invade igreja uma hora antes de culto e motorista foge do local em MS De acordo com a polícia, carro foi levado para o Detran e número de placa do veículo será usado para tentar identificar motorista, em Campo Grande.

11/08/2019 às 10:13

Parede foi derrubada após carro invadir igreja em Campo Grande. Foto: Foto: Osvaldo Nóbrega/TV Morena Um carro desgovernado invadiu na madrugada desse domingo (11), uma igreja e destruiu parte da parede do prédio em Campo Grande. De acordo com a polícia, ninguém ficou ferido e o motorista fugiu do local. Conforme a ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 5 horas e causou prejuízos. A igreja fica no bairro Sílvia Regina, região oeste da Capital. O pastor da igreja informou que estava se preparando para ir ao templo. O culto de domingo começaria uma hora depois da batida. De acordo com uma testemunha que não quis se identificar, o motorista perdeu o controle da direção, subiu na calçada e atingiu a parede da igreja. Ele não teve ferimentos e fugiu logo depois do acidente. Policiais de trânsito estiveram no local e pelo número da placa vão tentar localizar o motorista ou o dono do carro. O veículo foi levado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e até a publicação desta reportagem a polícia não teve informações se o motorista estaria bêbado.