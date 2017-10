Hoje tem mais Centenas participam da Campanha contra AVC na Capital

Foto: Divulgação

Cerca de 500 pessoas foram atendidas em Campo Grande nesta sexta-feira de manhã por médicos neurologistas, enfermeiros e fisioterapeutas e nutricionistas do Hospital do Coração. O grupo - com apoio de acadêmicos da Uniderp e da UFMS e profissionais da Fundação Municipal de Esporte- promoveu ações gratuitas, no Belmar Fidalgo e na calçada da Rua Cândido Mariano, em frente ao número 1703, para alertar sobre os riscos do AVC (Acidente Vascular Cerebral), na campanha a Vida Conta- cada minuto faz diferença.

Antes das 7h, o vendedor Rafael Olmos Ortiz Espíndola, de 35 anos, estava no Belmar para receber o atendimento. “Moro no Jardim Nhanhá e trabalho na Avenida Salgado Filho. Eu ouvi ontem na rádio e já vim cedo, porque você fica mais de seis meses para conseguir uma consulta no posto de saúde”, disse.

Mesmo com o resultado da avaliação de que a pressão arterial não estava ideal e com sobrepeso, Rafael ficou satisfeito. “Fiz a aferição da minha pressão, deu 16, por isso estou com dores de cabeça. E, a nutricionista me orientou para mudar os meus hábitos alimentares”, comentou.

A maioria dos atendimentos, segundo a nutricionista Silmara Oshiro, que fez o índice de massa corpórea, está com sobrepeso. Sem atividades físicas, dona Ramona Aparecida Mendes, 53 anos, está acima do peso ideal e procurou os serviços da campanha. “Eu vim para buscar orientação nutricional”, disse.

Para a médica neurologista Rebeca Liebich Gigante, a ação já atingiu o objetivo de conscientizar principalmente pessoas sedentárias. Além da aferição de pressão arterial, glicemia, cálculo de índice de massa corporal e orientação nutricional, houve aula de ginástica e alongamento laboral. “A obesidade e doenças relacionadas, como a hipertensão, aumentam a probabilidade de uma pessoa sofrer um AVC. Por isso, a nossa mobilização em alusão ao próximo domingo, dia mundial contra essa doença que vem provocando muitas mortes”, explicou a médica.

Serviço: Os profissionais da saúde continuam amanhã com serviços gratuitos, das 10h 30min às 12h30min, no Shopping Pátio Central.