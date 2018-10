Chuva Chuva forte da madrugada permanecerá na cidade pelos próximos dias, diz Inmet Feriado prolongado promete ser chuvoso na Capital

Depois de um domingo de muito calor, uma forte chuva acompanhada de trovoadas caiu em Campo Grande na madrugada desta segunda-feira (8). Ela permanecerá na Capital pelos próximos dias, inclusive nos feriados dos dias 11 e 12.

Segundo informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os próximos dias deverão ser chuvosos na Capital, com tempo nublado e pancadas de chuvas acompanhas de trovoadas principalmente no período da tarde.

Apesar das constantes chuvas, o tempo abafado deverá continuar e as temperaturas máximas poderão atingir os 31°C.